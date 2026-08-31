Nueve jugadores que no fueron al Mundial y que Lorenzo debería convocar para los amistosos de Colombia

La Selección Colombia tendrá entre septiembre y octubre tres amistosos que pueden convertirse en el punto de partida de una nueva etapa. El equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a México el 26 de septiembre, a Paraguay el 2 de octubre y a Perú el 6, encuentros ideales para darles espacio a futbolistas que no estuvieron en el Mundial y vienen haciendo méritos para recibir una oportunidad. Más allá de mantener la base, estos partidos deberían servir para ampliar el grupo, observar nuevos nombres y comenzar a construir el equipo que tendrá como gran objetivo el Mundial de 2030. Por presente, edad y proyección, varios jugadores podrían ganarse un lugar.

El cuerpo técnico tendrá la posibilidad de probar variantes sin la presión de estar disputando una competencia oficial. Esto permitiría evaluar a futbolistas que vienen destacándose en sus clubes y determinar si sus características pueden encajar en la idea de juego de Lorenzo. Además, estos encuentros pueden marcar el comienzo de una renovación progresiva. La Selección necesita encontrar relevos para varias posiciones y, al mismo tiempo, aumentar la competencia interna.

El delantero vive un gran momento en Brasil. Suma 17 goles en la temporada y se mantiene entre los principales artilleros, cifras que hacen cada vez más difícil ignorarlo. Su capacidad para marcar diferencia en el área lo convierte en uno de los candidatos naturales para recibir una oportunidad.

A sus 24 años, Daniel Arcila aparece como una alternativa para el nuevo proceso. El volante se ha convertido en una de las figuras del León y viene demostrando condiciones para competir por un lugar en el mediocampo. Los amistosos podrían ser el escenario ideal para observarlo.

Juan Manuel Rengifo, de 21 años, es uno de los jóvenes con mayor proyección de Atlético Nacional. Ha comenzado a asumir responsabilidades importantes y su capacidad para manejar los tiempos del partido lo perfila como una posible brújula del fútbol colombiano. Pensando en 2030, darle minutos sería una apuesta por el futuro.

El volante, también de 21 años, es uno de los pilares del Birmingham City en Inglaterra y cuenta con experiencia internacional. Su presencia, junto con la de Gustavo Puerta, podría darle un aire diferente al mediocampo colombiano.

Jordan García, de 21 años, llegó al Atlante como reemplazo de David Ospina y podría comenzar a ser observado por el cuerpo técnico. La renovación de la portería será uno de los asuntos que Colombia deberá afrontar en los próximos años.

Con apenas 18 años, Matías Orozco es uno de los proyectos más interesantes del fútbol colombiano. El volante del Cali irá al Brighton de Inglaterra, una muestra del potencial que le ven fuera del país. Una convocatoria le permitiría comenzar a familiarizarse con el entorno de la Selección.

Juan Guevara, de 25 años, juega como central en el León de México y podría ser evaluado en estos amistosos. La competencia en la defensa es fuerte, pero estos partidos son el escenario adecuado para probar alternativas.

Jhon Durán es un caso diferente. Ya tiene experiencia con la Selección y su buen presente en el Benfica hace que su regreso sea una posibilidad que Lorenzo debería analizar. Su eventual convocatoria, sin embargo, debería estar acompañada de condiciones claras en materia de disciplina, compromiso y convivencia. Su talento es indiscutible, pero también deberá demostrar que está preparado para asumir las responsabilidades de vestir la camiseta nacional. ¿Podrá ser perdonado?

Camilo Durán merece una oportunidad por el gran momento que atraviesa. Con Qarabag marcó 15 goles y dio 8 asistencias en 45 partidos, incluidos cinco tantos en la Champions League, rendimiento que le permitió dar el salto al Celtic. En Escocia ya comenzó a responder: fue titular en el inicio de la temporada y viene de marcar un doblete ante Falkirk. Con 24 años, su convocatoria serviría para premiar su presente y probar nuevas alternativas ofensivas de cara al nuevo ciclo. Bloque de preguntas y respuestas: