Nueve jugadores que no fueron al Mundial y que Lorenzo debería convocar para los amistosos de Colombia

La Selección Colombia tendrá entre septiembre y octubre tres amistosos que pueden convertirse en el punto de partida de una nueva etapa. El equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a México el 26 de septiembre, a Paraguay el 2 de octubre y a Perú el 6, encuentros ideales para darles espacio a futbolistas que no estuvieron en el Mundial y vienen haciendo méritos para recibir una oportunidad.
Más allá de mantener la base, estos partidos deberían servir para ampliar el grupo, observar nuevos nombres y comenzar a construir el equipo que tendrá como gran objetivo el Mundial de 2030. Por presente, edad y proyección, varios jugadores podrían ganarse un lugar.