Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

El infierno que vive Julián Álvarez en el Atlético de Madrid; ¿tiene depresión?

El futuro de Julián “La Araña” Álvarez parece estar ligado al Atleti en contra de su voluntad.

  • Julián Álvarez pasa un mal momento en el Atlético de Madrid. FOTO: Getty
    Julián Álvarez pasa un mal momento en el Atlético de Madrid. FOTO: Getty
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

Desde el pasado Mundial de Norteamérica, el jugador del Atlético de Madrid y la selección Argentina, Julián Álvarez, manifestó su deseo de ir al Barcelona, uno de los rivales directos del “Colchonero”.

“Lo mejor para todos es un traspaso, quiero cumplir mi sueño”, afirmó Álvarez en ESPN el 22 de junio tras el juego contra Austria.

Estas palabras no calaron de la mejor manera en Madrid, por lo que la hinchada del club que dirige Diego Simeone ya tenía todo preparado una vez volviera a jugar con el equipo rojiblanco.

Real Madrid fue otro de los equipos que ofertó por él. Sin embargo, el Atlético rechazó la oferta de la Casa Blanca, la cual era de 150 millones de euros. Con esto, el mensaje para el Barça era claro: el que quiera a Julián debe pagar su cláusula, la cual es de 500 millones de euros. Si al Madrid no se le vendió por menos, ¿por qué al blaugrana sí lo harían?

Quizá no fue ético, pero esa estrategia entre ambos equipos de la capital española anuló el refuerzo del delantero por el Barcelona.

¿Desencadenó en depresión?

Si bien el deseo del gaucho no es continuar en el Atlético de Madrid, estuvo en el banco en el debut de liga como local, donde fue sillbado.

En cuanto a su aspecto, se le vio cabizbajo, con mirada perdida y sin afeitar, algo que no es común en él. Contra el Sevilla en la segunda fecha no fue convocado.

“Tú no puedes castigar a una persona por tener el deseo de ir a otra institución, lo de Julián no es un capricho, es algo que quiere desde chico”, afirmó Juan Brindisi, psicólogo de la selección Argentina.

Según la prensa en España, Julián es despreciado en el vestuario del Atlético. Para la profesional en salud mental, Paula G. Menotti, lo de Julián no es depresión, sino un episodio de afecto reactivo por no sentirse libre.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Lea también: Video | Barcelona goleó al Rayo Vallecano en el Camp Nou; Lamine Yamal anotó sus primeros goles en la temporada

¿Julián Álvarez quiere dejar el Atlético de Madrid para fichar por el Barcelona?
Sí. Julián Álvarez expresó públicamente su deseo de marcharse del Atlético de Madrid y cumplir su sueño de jugar en el Barcelona, según las declaraciones citadas en la noticia.
¿Julián Álvarez es rechazado por sus compañeros del Atlético de Madrid?
La prensa española citada en la noticia sostiene que Julián Álvarez es despreciado dentro del vestuario del Atlético, pero el texto no aporta pruebas ni declaraciones de sus compañeros que permitan confirmar esa afirmación.
¿Qué dijo el psicólogo de la selección Argentina sobre el caso de Julián Álvarez?
Juan Brindisi sostuvo que Álvarez no debería ser castigado por querer jugar en otra institución y afirmó que su deseo de fichar por el Barcelona no constituye un capricho, sino una aspiración que tiene desde joven.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos