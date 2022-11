Al fútbol profesional colombiano no le faltan los escándalos, protagonizados por jugadores, dirigentes, árbitros o hinchas. En la madrugada de este miércoles un video publicado en las redes sociales por el zaguero central del Independiente Medellín, Andrés Felipe Cadavid, en el que denunció supuestas amenazas por parte del mayor accionista de Águilas Doradas, José Fernando Salazar, puso de nuevo el foco en el balompié del país.

“Ey, ¿hasta cuándo vamos a dejar que ese señor de Fernando Salazar nos quiera braviar (SIC)? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo va a venir a braviar (SIC) después de los partidos? Y el escolta dizque sacando pistola, yendo a la camioneta. No papito, aquí no. Se está equivocando, papi. ¿Se cree bandido, o qué es? En esta época, nada papá, así no es, fútbol en paz mi hermano o miré a ver qué es lo que vamos a hacer, que ya nadie se le arruga, quién se cree ese bobo home”, expresó Cadavid en su cuenta de Instragram cuando se dirigía en su automóvil a descansar tras el juego en el que convirtió un gol, de penalti.

Y prosiguió: “No estoy de acuerdo papá, ¿qué se cree, que estamos en la época de Pablo (Escobar)? ¿Se cree bandido o qué? No más, no se equivoque que eso no puede ser así, estamos en fútbol en paz...”, comentó el deportista.

Cabe recordar que si el elenco del Oriente paisa triunfaba en ese encuentro (iba ganando 0-1), aseguraba un cupo en la final del torneo. Ahora sigue líder a falta de dos fechas con 9 puntos, pero escoltado por el cuadro rojo, a solo dos unidades.

El exfutbolista Yhonny Ramírez, quien en algún momento también tuvo diferencias con Salazar (ver módulo), escribió en sus redes sociales este miércoles: “A mí me perdonan, pero la denuncia de Andrés Cadavid contra Fernando Salazar parece más bien la denuncia de un bandido contra otro bandido. Hay conductos y formas, aprovechen La Paz total de Petro, desmovilícense”.

Ramírez, consultado por este medio, reiteró que, aunque no está de acuerdo con las acciones de Salazar, considera que la manera como Cadavid hace el reclamo tampoco le aporta paz ni juego limpio al fútbol colombiano.