El colombiano Óscar Estupiñán llegó a su cuarto gol en Inglaterra y su segundo doblete con el Hull City. Sin embargo, no pudo evitar la derrota de su equipo, 5-2 con el West Bromwich Albion. Al minuto 77 y al 90’, fueron las anotaciones de Estupiñán, que se gana elogios de la prensa.

Este domingo habrá también participación cafetera en el exterior. A las 6:30 a.m., en Bélgica, el Brujas con Éder Balanta enfrenta al Cortrique. En Rusia, Jorge Carrascal con el CSKA Moscú jugará a las 7:00 a.m. con el Ajmat. En la Premier estará Steven Alzate con el Brighton ante el West Ham (8:00 a.m.), al igual que el Leeds (Luis Sinisterra y Ian Poveda) ante Chelsea.