De Colombia para el mundo: Óscar Julián Ruiz entre los 10 de mejores árbitros de la historia

El juez colombiano, que empezó su carrera en el arbitraje profesional en 1992 y la terminó en 2011, dijo en diálogo con Blu Radio que el secreto que tuvo para entrar en este listado fue hacerle caso a un consejo que le dio su papá cuando estaba inciando: que pitara lo que viera y tuviera presente que se podía equivocar.

“Yo un domingo era el mejor árbitro y al siguiente era el peor. Así que aprendí a lidiar con eso. Cuando me decían que era el peor no me subestimaba y cuando me decían que era el mejor no me llenaba de ego. Yo manejaba el equilibrio, porque sé que para unos pude ser el mejor y para otros el peor. Lo que realice en la cancha lo hice con amor y honestidad”, agregó.