¿Por qué Felipe Merino renunció a la dirección técnica del equipo sub-20 de Nacional? Le contamos

De inmediato, en las redes sociales empezaron las especulaciones y los rumores sobre las razones de su salida, por lo que este diario consultó directamente a Merino, quien nos aseguró que la decisión la tomó él y no tiene que ver con ningún tipo de presiones dirigenciales.

“Es una determinación personal, me llegaron muchas propuestas y siempre las enfocaba hacia el representante legal o los directivos porque no quería escuchar nada. Pero se volvieron recurrentes y quiero, estando afuera, tener la posibilidad de estudiarlas y mirar algunos proyectos de cerca que me parecen interesantes”, reveló el entrenador de 47 años.

El formador agregó que quiere potenciar también su empresa personal, la cual nació durante la pandemia: “Yo ya venía pensando lo de mi renuncia, pero no la veía conveniente en junio, porque si yo me hubiera ido en esa época los jugadores de la categoría podían aprovechar y quedar libres con algunos representantes y se hubiesen presentado deserciones. Pero ya en este momento el equipo está clasificado y ya había varios de los muchachos entrenando con los profesionales”.