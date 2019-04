¿Por qué se fuga el talento del fútbol nacional?

Recientemente Arturo Reyes , técnico de la Sub-20, fue criticado por negarse a convocar jugadores del exterior, pues consideraba que estos no tenían el compromiso suficiente con la Selección nacional por estar distanciados del país.

Eduardo Lara , quien fue entrenador de los combinados sub-17, sub-20 y mayores, explica que los clubes internacionales les dan a los jóvenes las posibilidades de figurar así sea en sus categorías menores, entonces ellos ven que tienen una opción que acá es esquiva y se arriesgan. “Si se destacan los terminamos conociendo y si no, se pierden. El que es destacado debe ser tenido en cuenta, porque no es fácil jugar afuera, pero acá hay muchachos que hacen todo el proceso correctamente para estar en el seleccionado”, alude el técnico del Envigado.

Barcelona vio el potencial de “Leo” y desde los 11 años lo incorporó a su institución sin costo alguno. Mejor dicho, el considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos no le valió un solo peso al club catalán. Su caso ha sido similar al de otros talentos gauchos y brasileños.

LOS JUGADORES QUE NO HAN DEBUTADO VALEN MENOS: EMPRESARIOS

Marc Salicrú (en la foto con Messi) es un empresario español de jugadores, y los futbolistas colombianos son sus preferidos. Él cree que en los últimos años el mercado colombiano creció y se mira más que antes.

“Hoy en día muchos más jugadores de primera división van al exterior y a mercados como el mexicano y el europeo, en los que económicamente hay bastante potencial, y todo esto ha influido en que el mercado colombiano haya subido de precio. Al principio cuando venía a Colombia podía firmar jugadores por un millón o dos millones de euros, quizá tres, pero en los últimos años se ha disparado el precio de los jugadores colombianos, incluso alcanzando cifras de US$16.2 millones. Lo que sucede es que cuando el mercado se pone tan caro deja de ser asequible. Equipos como Benfica, Porto, Udinese, Watford se han dado cuenta de eso y saben que si los jugadores jóvenes llegan a debutar en la primera división colombiana les van a pedir cifras muy importantes. Entonces lo que intentan es “agarrarlos” lo más pronto posible, entre 17 y 18 años, antes de que debuten como profesionales. Si esos negocios les salen bien, perfecto. Y si fracasan en el intento, pues no se han gastado tanto dinero como podría ser en un jugador ya formado. El motivo principal es porque a esas edades pagan menos dinero. También puede ser un tema deportivo, porque un muchacho más joven tiene tiempo de aprender cosas que no puede lograr un jugador de más de 22 años. En algunos casos se los pueden llevar gratis, porque los equipos no los han firmado con un contrato largo”.