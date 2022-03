Este martes (1:45 p.m.) se conocerán otras dos selecciones europeas que clasificarán al Mundial de Qatar 2022.

La Portugal de Cristiano Ronaldo, que podría quedarse sin participar de la Copa del Mundo, se medirá a Macedonia del Norte, que viene de dar la sorpresa de la Eliminatoria de la Uefa, dejando por fuera a Italia en la fase anterior del repechaje, mientras que en la otra llave, Polonia se enfrenta a Suecia.

“Si Portugal tuviera su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar, porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también”, manifestó el atacante que ha marcado 115 goles con el seleccionado portugués.

Sobre si este será su último campeonato del mundo, Ronaldo señaló que eso solo lo decide él. “Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego”, agregó.

En el otro duelo de la jornada, el equipo del ganador del The Best en el 2021, Robert Lewandowski, la selección de Polonia, se enfrentará ante Suecia en el estadio de Silesia.

Los polacos clasificaron a esta fase por la descalificación de Rusia por parte de la Fifa, mientras que los suecos dejaron en el camino a República Checa gracias a su triunfo 1-0.

En otra de las llaves, Gales, que venció a Austria (2-1) con doblete de Gareth Bale, espera por el ganador entre Escocia y Ucrania, que todavía se encuentra aplazado y sin fecha.