Proceso de Queiroz: más aciertos que dudas

Si bien algunos hinchas, influenciados por un sector de la prensa deportiva que no está a gusto con la forma como juega la Selección, Queiroz se nota tranquilo. En las últimas ruedas de prensa que ofreció, emitió frases que dan cuenta de su seguridad: “No sé dónde están las dudas, yo no tengo dudas”. “Valoro lo que tengo y no lo que me gustaría tener”. “No se pueden comparar los juegos amistosos con los de la Copa América”. “Resalto el esfuerzo y la calidad de todos los jugadores”.

Él, que no siempre ha podido tener a todos los futbolistas en las convocatorias, con ausencias notables como James Rodríguez, Falcao García y Duván Zapata, resaltó que ante Ecuador el promedio del edad fue de 20 años.

Recordó que el 80% del tiempo de la última concentración lo dedicó a dar instrucciones tácticas y a analizar qué le pueden dar los deportistas en su esquema. También dejó entrever que hay cosas por mejorar, entre ellas la “eficacia en la finalización y la entrega del balón”. Pero lo que más resaltó es que la Selección “está creciendo”.