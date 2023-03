La “maldición” de Lionel Messi: quedar eliminado prematuramente en la Champions

Tan grande era la desazón del argentino que , contrario a lo que acostumbra hacer, no le paró bolas a un aficionado que entró a la cancha para abrazarlo. Estaba tan concentrado en su decepción que ni siquiera se dio cuenta de que el hincha se resbaló y casi se lo lleva por delante. Solo lo eludió y siguió su camino.

Después de eso, la Champions para Lio no ha sido más que una cadena de frustraciones que, incluso llevaron a que en 2021 saliera del Barcelona, el equipo de su vida, y se fuera para el PSG -que no ha ganado el torneo ninguna vez en su historia- porque supuestamente allí tenían el proyecto deportivo para conseguir la Liga de Campeones.

Llegó abril de 2018. De nuevo el Barcelona estaba en los cuartos de final de la Champions. Otra vez se tenía que enfrentar con un equipo italiano. El día 4 de ese mes visitó el estadio Olímpico de Roma . Messi estaba en un buen nivel, aunque ya sentía que los años le estaban pasando factura: no corría como loco, como cuando era más joven, sino que sus movimientos eran más inteligentes y caminaba de vez en cuando por la cancha.

Pero sucedió todo lo contrario. Dos goles de Griezmann d ejaron al Barcelona en el camino. Messi salió de la cancha de Camp Nou con el ceño fruncido, la mirada perdida, la boca cerrada como un mudo y la cabeza todo el tiempo clavada en el suelo mientras caminaba. Los aficionados decían que todo era culpa de Lionel. Ese día el argentino cruzó una puerta que parece no tener salida.

El siete de mayo de 2019 viajaron a Liverpool. En Anfield Road, Messi vivió una de sus peores noches como futbolista. Su equipo perdió 4-0 con el conjunto inglés. Lio intentó hacer de todo, pero no fue suficiente. La pelota no le entró, mientras que a los dirigidos por Jurgen Klöpp todo les salió. El destino le volvió a decir que no al astro argentino. Salió con la cara poco alegre que ya se había vuelto normal.

Tocar fondo y cambiar de aires

Después de que el fútbol se detuviera por las restricciones a las que obligó la Pandemia por covid-19, la organización de la Champions decidió hacer algo fuera de lo común: las rondas definitivas se jugaron en una sola sede, a partido único. Lisboa fue el lugar elegido para “la burbuja”. El Barcelona de Messi llegó a los cuartos de final. Todo el mundo pensaba que ese año sí se le daría a Messi la posibilidad de ganar el torneo. Pero, de nuevo, no fue así.

El Barca se encontró con una aplanadora alemana que, literalmente, le pasó por encima. El 14 de agosto de 2020 el Bayern Münich le metió, en solo 90 minutos, 8 goles al Barcelona. El equipo bávaro borró a Messi y sus compañeros del mapa. El silencio que había en el estadio Da Luz por la falta de aficionados, fue el mismo que los jugadores del equipo azulgrana experimentaron cuando entraron al camerino, ya eliminados. Nadie podía dar una explicación.