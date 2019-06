“Por historia y prestigio, Colombia tenía la obligación de ganar”: Queiroz

Luego de la victoria sobre Catar y la clasificación a la segunda fase, el seleccionador nacional de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, ofreció la conferencia de prensa en la que analizó el juego válido por la segunda jornada del Grupo B de la Copa América Brasil-2019.

El equipo colombiano fue superior los 90 minutos y al final recibió el premio a la insistencia, a la supremacía que impuso sobre los cataríes, con el centro perfecto de James para la cabeza de Duván, quien festejó su segundo gol en el certamen continental.

A continuación las palabras de Carlos Queiroz en la conferencia de prensa:

Balance del partido: “A mi no me sorprende, es un partido como tantos otros, cuando un equipo que tiene la obligación de ganar por historia, prestigio y la reputación de sus jugadores, contra un equipo muy cerrado, es una larga historia del futbol, si no se hacen los goles rápido se pasa a sufrir, pero lo más importante es que ganamos porque Colombia ha sido Colombia, con 90 minutos de concentración, de entereza, siempre arriba del rival, intentando atacar, con el mérito de no dejar jugar a Catar”.

Tuvo la idea de ingresar a Cardona: “Consideré la idea de entrar a Edwin, pero si tienes un equipo rival que tiene tres centrales, tres mediocampistas, es tonto intentar jugar por dentro contra seis jugadores, lo que intentamos fue presionar mucho a Catar por las bandas, al principio estuvo muy cerrado, la idea eran las bandas, e intentamos rematar de afuera, salir por arriba, pases de penetración verticales, poco a poco fuimos creando opciones y el mérito es de los jugadores que estuvieron concentrados, siempre controlaron el juego”.

La ansiedad por no marca: “Preparamos esas situaciones, era algo que podía pasar y todos los jugadores estaban mentalmente preparados para pelear y jugar, hay un diferencia entre jugar y pelear, pero cuando combinas las dos es mejor, al final sufrimos porque no pudimos hacer un gol más temprano y si lo hubiéramos hecho, la historia sería diferente”.

Cambios contra Paraguay: “Vamos primero a hacer un análisis para un planteamiento que le dé descanso a los jugadores, porque han sido dos partidos muy difícil, pero mi idea es siempre jugar con el mejor equipo, pero el descanso es merecido y si lo necesitan, porque creo que la fatiga ha sido la causa para no marcar goles”.