Por Luz élida molina marín

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por su nombre en inglés) reveló la lista de jugadores que hacen parte de las selecciones ideales de sus países, y en el caso de Colombia los elegidos fueron un arquero, 3 defensas, 4 volantes y 3 delanteros.

Sin embargo, y a pesar de que se trata de once futbolistas que hicieron historia con la Tricolor, para algunos conocedores en la materia no es un equipo ideal, o por lo menos no para jugar, pues hacen falta laterales o marcadores.

Ese es el concepto de entrenadores como Juan José Peláez, quien asegura que en esta lista hay gente de mucha trayectoria, pero en su concepto es un elenco que sería goleado ya que no cuenta con jugadores en posiciones...