-A las 5:20 a.m. la alarma sonó y la emoción se apoderó del ambiente. Faltaba menos de 7 horas para ver el primer partido de la tricolor en el país de los canguros.

La periodista antioqueña María Isabel Montoya está radicada en Australia desde octubre de 2022. Ella no vive en Sídney , pero la pasión mundialista se le metió por las venas y viajó desde Brisbane, la ciudad en la que vive, a la capital del país de Oceanía, para ver el debut de Colombia. Este es el relato de su aventura.

La llegada tarde al aeropuerto no me impidió detallar cada camisa amarilla que poco a poco comenzaba a llenar la sala de espera para el vuelo JQ811 desde Brisbane, mi ciudad de residencia, hasta Sidney, donde las mujeres de la selección femenina de fútbol serían las protagonistas en su primer encuentro oficial ante Corea del Sur.

Al llegar a Sídney me encontré con más camisas amarillas, azules y rojas, así como caras pintadas y tocados excéntricos en el cabello se veían en el camino.

Le puede interesar: Un evento para marcar historia: la Fifa espera que el Mundial femenino rompa marcas en audiencia e ingresos

Aquella fría mañana de invierno no enfriaba las energías de todos aquellos colombianos que como yo, decidieron tomar el primer vuelo directo para apoyar al país. Al salir de la estación de tren me encontré con bustos de Simón Bolívar, Antonio Nariño, entre otras figuras importantes de la historia , no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Lo tomé como una señal de que Australia estaba de nuestro lado, y emprendí el camino rumbo al Allianz Stadium.