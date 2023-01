Futbolistas famosos que no han ganado títulos con sus clubes Hay varios casos de futbolistas que son muy reconocidos en el mundo, pero que no han sido campeones en los equipos en los que ha jugado. Muchas veces los futbolistas no logran respeto por conquistas. Un gol, un pase, una jugada de antología puede llevarlos al recuerdo eterno.

Kane y Richarlison tienen reconocimiento en el fútbol pero no han ganado ningún título con sus clubes. Ahora juegan en Tottenham. FOTO getty