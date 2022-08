Dembelé (66) y Lewandowski (68), de nuevo, desencallaron un partido en el que el equipo culé no se estaba encontrando cómodo, antes de que Ansu Fati (79) subiera el último gol al marcador.

Instantes después, en una espectacular jugada del Barça, Ansu Fati pasó a Lewandoski para que el polaco marcara su doble. Once minutos más tarde, ambos protagonizaron el cuarto tanto, pero a la inversa. De taconazo, el exatacante del Bayern Múnich entregó el esférico para que el internacional español anotara.

Tras la reanudación, el Barcelona empezó a impacientarse porque no daba con la tecla para superar a la defensa de la Real Sociedad hasta que Dembelé, con un potente disparo cruzado, perforó la red rival.

El técnico azulgrana Xavi Hernández admitió la irregularidad de su equipo que jugó “a ratos bien y otros no tanto”. “Hemos intentado quitarle el balón a la Real y lo hemos conseguido en muchas fases”, destacó.

“Estoy muy feliz, no solo por mis goles, por el triunfo. Son mis primeras anotaciones en mi nuevo equipo y siempre la primero se la dedico a mi padre, estoy seguro que me vio desde el cielo. Estoy especialmente contento por la segunda parte, jugamos bien y me divertí. Es para lo que vine al Barcelona”, dijo Lewandoski.