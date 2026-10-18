“Tenemos la mejor del país”: Lucas González destacó la cantera de Nacional tras el triunfo ante Chicó

Atlético Nacional consiguió una victoria 4-1 frente a Boyacá Chicó en Tunja y dejó señales positivas para su entrenador, Lucas González, especialmente por el aporte de los jugadores jóvenes. Sin embargo, el técnico no se quedó únicamente con el resultado y reconoció que el equipo tuvo dificultades en el primer tiempo, sobre todo por las pérdidas rápidas del balón y los problemas para ocupar los espacios.
“En la primera parte no he estado muy contento con el desarrollo del juego. Creo que perdíamos el balón muy rápido”, explicó González, quien aseguró que durante el descanso ajustó las posiciones y corrigió aspectos tácticos. Para el entrenador, el funcionamiento mejoró considerablemente en el segundo tiempo.
El triunfo también le permitió destacar el trabajo de las divisiones menores del club, una de sus principales apuestas desde que asumió el cargo. González resaltó que Nacional comenzó el encuentro con tres juveniles y que otros dos ingresaron durante el compromiso. Uno de ellos, todavía en categoría sub-17, participó con una asistencia, mientras que otro futbolista nacido en 2008 anotó un gol.