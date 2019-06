Rueda mostró una Chile arrolladora

Ante la dificultad de atacar por el centro, la Roja se esmeró en buscar las bandas, especialmente la de Mauricio Isla , pero sus pases no encontraban rematador.

La selección nipona sorprendió en el arranque del duelo al campeón de América, que no supo dar respuesta a la presión defensiva y a la velocidad endiablada de los arietes japoneses.

Chile goleó este lunes a Japón por 4-0 en su debut en el grupo C de la Copa América de Brasil, y se mostró como un serio candidato a repetir el título.

SÍNTESIS DEL PARTIDO



CHILE 4



Técnico: Reinaldo Rueda

Jugadores: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal (Pedro Pablo Hernández, 77’); José Pedro Fuenzalida (Óscar Opazo, 79’), Alexis Sánchez (Junior Fernandes, 87’) y Eduardo Vargas.

Goles: Erick Pulgar (41’), Eduardo Vargas (54’ y 83’), Alexis Sánchez (82’).

Figura: Eduardo Vargas.

Expulsados: no tuvo.



JAPÓN 0



Técnico: Hajime Moriyasu

Jugadores:Keisuke Osako; Daiki Sugioka, Yuta Nakayama, Naomichi Ueda, Takehiro Tomiyasu; Gaku Shibasaki, Takefusa Kubo, Teruki Hara; Ayase Ueda (Shinji Okazaki, 79’), Shoya Nakajima (Hiroki Abe, 66’) y Daizen Maeda (Koji Miyoshi, 66’).

Goles: no anotó.

Figura: Takefusa Kubo.

Expulsados: no tuvo.



Estadio: Morumbí. / Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay). / Asistentes: Eduardo Cardozo (Paraguay) y Darío Gaona (Paraguay). / Asistencia: 23.253 espectadores.