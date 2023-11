“ Papi, tengo un equipo en la Kings League, ¿estás listo?” , le dijo WestCol a Villa. El exTolima no se anduvo con rodeos y contestó: “Claro, ¿a dónde está el contrato? Ya estoy activo, papi. De una, vamos. Para hacerla larga”.

Cabe señalar que Villa aún tiene contrato vigente con Boca, jugador y club tienen una pelea legal sin resolver referente a sus derechos deportivos.

El jugador quiere continuar su carrera deportiva, luego de ser apartado del Boca, pero el elenco blaugrana no le ha permitido integrar otro club. Sin embargo, como este torneo no es Fifa, aparentemente, Boca no podría intervenir.