Por su parte, el delantero Luis Sinisterra, que defiende los colores de Feyenoord, es una de las cartas que tiene el técnico colombiano Reinaldo Rueda para romper la sequía de goles que arrastra la Selección, que no marca hace siete partidos.

“En todo momento hay que mantener la concentración, no caer en distracciones, sabemos que para todo jugador es un honor estar en su selección y para los jugadores de Bolivia será un partido a muerte, van a querer mostrar de qué están hechos”, aseguró el delantero colombiano.

Bolivia no tiene posibilidad de disputar un cupo al Mundial ni de aspirar al repechaje, por lo que estos dos partidos son de rigor. Sin embargo, Sinisterra dijo que Colombia no debe confiarse, pues para ellos será un “partido a muerte”.

Aunque no sabe si irá de titular, Sinisterra dijo que pone a disposición del técnico Rueda sus virtudes que son movilidad, facilidad para encarar adversarios y capacidad goleadora.

“Me muevo por toda la zona de ataque, en mi club (Feyenoord) no tengo una posición fija, voy por el centro, incluso me gusta llegar más por el medio para estar más cerca de la puerta rival, pero donde el 'profe' me necesite daré lo mejor de mí“, dijo.

De acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol el equipo tiene planeado hacer su primer entrenamiento con el grupo completo de convocados para los dos últimos partidos de la eliminatoria sudamericana.

Los últimos futbolistas que se sumaron a la convocatoria fueron Luis Fernando Muriel (Atalanta), Dávinson Sánchez (Tottenham), Mateus Uribe (Oporto) y William Tesillo (León).

Rueda solo dispone de dos entrenamientos con el grupo completo para preparar los duelos ante los bolivianos y los venezolanos