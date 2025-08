“Presidente, no se construye nación sin deporte”, el mensaje de la Selección Colombia Femenina a Petro por recorte presupuestal

Pero este no se debe a Brasil, su rival en la última instancia del torneo que se celebra en Ecuador, pues contra la ocho veces campeona continental ya ha librado buenas batallas, la anterior 0-0 en la fase de grupos. El desvelo tiene que ver con el recorte presupuestal al deporte por parte del Gobierno Nacional.

El pronunciamiento se suma al llamado de distintos atletas de alto rendimiento que, en los últimos días, han mostrado su incertidumbre ante las posibles reducciones presupuestales anunciadas por el Gobierno de Gustavo Petro, que afectarían programas de formación, apoyo a federaciones, eventos deportivos y preparación olímpica.

“Señor Presidente, cada medalla es el esfuerzo de nuestros atletas. El deporte no es un gasto, es esperanza”, empezó diciendo la volante creativa Catalina Usme.

“El deporte no son solo alegrías, el deporte une, inspira, transforma”, prosiguió la lateral Carolina Arias.

Por su parte, la delantera del Real Madrid y una de las figuras de esta Selección Colombia que también se clasificó a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028, Linda Caicedo, le expresó a Petro: “Señor Presidente, no se construye nación sin deporte. Lo que no recortemos lo que no nos une”.