Néstor Lorenzo aceptó que le duelen las críticas y dijo sobre las supuestas peleas que hay “campaña de desprestigio” en Colombia

“Por supuesto las críticas duelen, sobre todo las cosas que inventaron. No entiendo que haya gente que le quiera hacer daño a la selección. Hay una campaña de desprestigio”, dijo Lorenzo en Buenos Aires, con la selección cafetera instalada en el sexto puesto, con cinco partidos seguidos sin triunfos.

“Más allá de que los resultados no fueron buenos, hay que sumar, es verdad. Yo no me escondo, pero por cómo jugó la selección y lo que mereció en cada partido, debería estar más arriba. Estamos en un bache, en una crisis de puntuación, pero en cualquier momento salimos, estoy seguro”, destacó el entrenador argentino.

Lorenzo remarcó que “el equipo está entero, el grupo está súper unido, te lo pueden decir 40 (personas)”, y añadió: “Mi mamá tiene 88 años y me pregunta si me agarré (peleé) con un jugador. Duele que gente colombiana tenga tanta maldad, me hizo mal pensar eso”.