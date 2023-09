Selección España femenina triunfó ante Suecia luego de escándalo por beso forzado de Luis Rubiales a Jenni Hermoso

El primer once de Montse Tomé , capitaneado por Irene Paredes, tuvo novedades en la parte ofensiva con las entradas de Lucía García como referencia arriba y de Athenea del Castillo en la banda derecha, mientras que Laia Aleixandri fue la compañera de la vasca en el centro de la defensa.

Suecia le dio un tinte ofensivo a su once y fue algo más agresiva, pero su fórmula se pareció mucho más a la de las semifinales mundialista, casi siempre más refugiadas en su campo y muy pendientes de evitar que el trío Bonmatí-Abelleira-Putellas pudiese imponer su calidad. Lo logró en muchas ocasiones, aunque no pudo tanto con una Mariona Caldentey siempre peligrosa.

Eva Navarro por Athenea del Castillo fue el primer cambio y la murciana acabó siendo clave para una España valiente y segura. La murciana recibió sola en el costado derecho, recortó con calidad y colocó la pelota lejos del alcance de Musovic para poner el 1-2, una alegría que, sin embargo, duró poco. Suecia cogió descolocada a España por primera vez en la segunda mitad y Hurtig no perdonó el balón suelto en el área tras la pelea de Blackstenius.

Suecia demostró su capacidad competitiva una vez más y trató de responder con sus armas y su físico, pero cada vez iba dejando más espacios. Athenea del Castillo, después de un momento de agobio local en el área de Cata Coll, tuvo un buen mano a mano, sin buena definición, y cuyo rechace no le pudo sacar partido Mariona Caldentey. Peter Gerhadsson se percató del bajón de las suyas y metió un triple cambio para recuperar energía.

La campeona del mundo no se arredró y aún tuvo fuerza para intentarlo en el tramo final, tomando más riesgos que su rival. De nuevo, su atrevimiento y su carácter le dio premio con una penalti de Ilestedt a Amaiur Sarriegi en el último suspiro que no perdonó Mariona Caldentey para ajusticiar de nuevo in extremis a las suecas y poner la primera piedra hacia París.