Teófilo Gutiérrez llegó al “cuarto piso”: así celebró Junior los 40 años de su delantero “estrella”

Desde hace once años la Liga colombiana no tenía un futbolista cuarentón como figura de un equipo. El último había sido Faryd Mondragón , quien atajó con el Deportivo Cali cuando tenía 42 años, antes del Mundial Brasil 2014. Ahora, un compañero suyo de esa Selección Colombia, se unió al club de las cuatro décadas: Teófilo Gutiérrez.

Teo, delantero talentoso y polémico a la par, festejó su cumpleaños desde la noche del viernes en el estadio Metropolitano de Barranquilla. No. No me refiero a que haya hecho una rumba que paralizó esa ciudad. Hablo del buen partido que jugó contra Fortaleza, en el duelo válido por la fecha 19 del torneo apertura.

En los pies de Gutiérrez inició la jugada de gol de la victoria de los barranquilleros. Corría el minuto 72 del encuentro. Yimmy Chará tomó el balón en la mitad de la cancha. Teo, demostrando su experiencia, salió del área y se fue hacia una de las bandas para desmarcarse de la defensa rival.