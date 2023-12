El jueves en la noche, Gutiérrez se expresó a través de sus redes sociales:

“Frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días, con ocasión a una supuesta conducta realizada por mi parte en el entretiempo del partido que disputó el Deportivo Cali contra el Deportes Tolima, el pasado 25 de noviembre, es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor respeto hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado”, expresó Teo.