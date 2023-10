Acosado también por las lesiones, Gómez no pudo dar lo mejor de sí y salió libre a mitad de año. Apenas hace 3 semanas fue anunciado como fichaje del Monza, donde ha jugado dos partidos en la Serie A, en los triunfos 1-0 ante Sassuolo y 3-0 contra Salernitana.

“El Papu”, quien llegó al Sevilla en el mercado de enero en la temporada 2020-2021, procedente del Atalanta de Italia, no terminó de asentarse en el club sevillista, con el que jugó 90 partidos oficiales en los que marcó 10 goles.

Según el artículo 10.10 del Código Mundial Antidopaje, “todos los demás resultados referentes a competiciones del deportista que se obtengan a partir de la fecha en que se recogió una muestra positiva o de la fecha en que haya tenido lugar otra infracción de las normas antidopaje, serán anulados, con todas las sanciones que deriven de ello, incluida la retirada de todas las medallas, puntos y premios, salvo por razones de equidad”.

No obstante, no se le retirará el campeonato a Argentina ni a Sevilla, porque la sanción es individual y no afecta los logros colectivos.

El fármaco terbutalina es restringido para uso a deportistas y tiene clasificación como agonista beta-2 adrenérgico, pues sirve de estimulante para el aumento de energía y resistencia.

Además, solo puede ser utilizada con prescripción médica para atletas que tienen afecciones.