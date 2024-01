Y es que como olvidar aquel día en el que Luis Díaz tenía una sonrisa enorme y los ojos bien abiertos. Parecía no creer lo que estaba viviendo. Tal vez por eso les pidió calma a sus compañeros de la Selección cuando iba a celebrar el segundo gol que marcó en el duelo entre Colombia y Brasil, válido por la quinta fecha de eliminatorias al Mundial Norteamérica 2026 .

Es cierto que fue en un partido amistoso. También que los germanos no estaban pasando por su mejor momento deportivo. Pero hay que tener en cuenta que los nuestros también estaban pasando por un recambio. Estaban encontrando el norte que los llevó a terminar el 2023, junto a Bélgica, Inglaterra y Portugal, como una de las 4 selecciones que no perdió ningún partido en el año que acaba de pasar (de los 13 que jugó, ganó ocho y empató cinco).

Pero la alegría de la mujer no solo era desbordada porque el conjunto nacional le acercó su país estando en el extranjero. Su felicidad se debía a que, con la anotación del extremo guajiro, los criollos pusieron 2-0 el marcador (el otro tanto lo marcó Juan Guillermo Cuadrado, de penalti) y así Colombia le ganó por primera vez en la historia a la Alemania, cuatro veces campeona del mundo, y lo hizo de visitante .

¿Seguirá funcionando cábala de Lorenzo?

Lorenzo posee una llamativa cábala y es utilizar el mismo vestuario en los partidos en los que dirige a la Selección: camisa vinotinto y traje negro, no importa si está en el calor de Barranquilla o en el frío de La Paz. Hasta acá ese agüero le ha funcionado, porque desde su llegada como seleccionador nacional, el argentino recuperó la fe de los colombianos en la Tricolor, después de la profunda tristeza, decepción y desencanto por la no clasificación al Mundial de Qatar 2022. Desde que Lorenzo tomó las riendas, la Selección no conoce lo que es la derrota, con un invicto de 16 partidos (11 victorias y 5 empates).