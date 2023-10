Además, indicó que ya se debe dejar atrás la goleada que les propinó el América, porque para él esa no es la medida del presente del equipo. “Sufrimos 4 goles, no es bueno pero no significa que seamos un equipo de extremos (buenos y malos), Lo que es cierto es que en cada partido buscamos el equilibrio. El no sufrir goles después de ese partido es muy bueno, el equilibrio es la base de todo”.

Amaral dijo que es consciente de que este Nacional tiene muchos defectos, pero trabaja para corregirlos. “No siempre cuando se gana está todo bien ni siempre cuando se pierde está todo mal. Debemos tener cuidado en las transiciones defensivas para no quedar expuestos y arreglar esto ganando es determinante para el futuro”.