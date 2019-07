“Fallar un penal no te define como jugador”: Tesillo

El defensa colombiano William Tesillo se reportó con su club, el León del fútbol mexicano, tras las amenazas recibidas por fallar un penalti con la selección de su país en la reciente Copa América.

Tesillo falló el quinto disparo en la serie de penaltis ante Chile tras el empate 0-0 en partido de los cuartos de final del torneo, con el que la selección colombiana quedó eliminada al perder por 4-5.

El error provocó presuntas amenazas de muerte al defensa a través de las redes sociales.

Tesillo, de 29 años, declaró que en su momento este tema le generó temor e incertidumbre, pero que ya lo ha dejado atrás.

“Las pasiones las vive cada uno de diferente manera y es respetable. Mi familia al principio estaba un poco preocupada, ahora ya está más tranquila, obviamente estamos acá (en México). En Colombia mucha gente me escribió y me apoyó”, dijo Tesillo a medios este martes.

“Sé que (fallar) un penal no te define como jugador, lamentablemente erré, pero uno se entrena para dar lo mejor. Salí tranquilo por esa parte, mi familia también lo está y yo ya estoy enfocado en el León”, añadió.

El jugador aseguró que si se presenta otra vez la oportunidad de cobrar un penalti lo hará “porque es de humanos fallar”.

Sobre los rumores de que el Boca Juniors argentino busca sus servicios, Tesillo se dijo halagado, pero insistió en que está enfocado en el León.

“Que se hable de mí es un orgullo, todos sabemos lo que es y lo que genera Boca Juniors, pero a mí no me han dicho nada y no sé nada, no he tenido comunicación con mi representante”, señaló.

El colombiano, que contó con cinco días de descanso tras la participación en la Copa América de Brasil, dijo que con el León espera “concretar un buen torneo Apertura 2019, espero ponerme a punto”.

El primera jornada del Apertura 2019, el León visitará al Pachuca el próximo 20 de julio.