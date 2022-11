“Fue uno de los días más difíciles de mi carrera como entrenador”, reveló, insistiendo en que “le tengo una gran estima, pero nos ha pasado a todos, llega un punto que no eres tan importante para el equipo y no es fácil de gestionar”.

Xavi cree que su conversación con Piqué “seguramente tuvo un peso importante (en su decisión), pero son decisiones que debo tomar por el club y el equipo, he mirado lo mejor para el equipo. He creído en muchos momentos que debía jugar otro en lugar de Gerard”.

“Dices hasta aquí he llegado, no me siento importante y lo dejo”, añadió el estratega, precisando que supieron esta semana de las intenciones de Piqué de retirarse.

“No sé si he sido justo o no con él, pero sí he sido honesto y honrado”, afirmó Xavi, para quien “muchas veces no elegimos el final, sino que son circunstancias”.

El técnico también rechazó que se haya deteriorado su relación con Piqué por no ponerlo: “La relación es la misma que antes (cuando eran futbolistas y compartían en la cancha), sólo que tengo que tomar decisiones por el bien del equipo”.

Xavi adelantó que la salida de Piqué podría llevar a fichar a un central en el próximo mercado invernal y llamó a que su despedida del Camp Nou sea una motivación más en el partido contra el Almería.

“La despedida de Gerard en el Camp Nou debe servir de motivación extra, para que se vaya con buenas sensaciones, con un partido bueno. Es lo que se merece, se merece lo mejor”, afirmó Xavi.