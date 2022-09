“Vi que atacó por el exterior y yo estaba frenando. Luego, estaban los demás girando por la esquina. Primero que todo, no lo vi por un segundo girando en la esquina. Normalmente, pierdes agarre, así que no estaba esperando que estuviese allí”, dijo en ese entonces Schumacher.

Montoya, que estaba justo al lado, le respondió: “Oh, no, él no me vio allí... ¿sí cómo no? Tienes que ser ciego o estúpido para no verme... pero sabes, es automovilismo”.