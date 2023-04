Los antioqueños Ginna Escobar y Andrés Martínez prolongaron su reinado en la gimnasia colombiana de la categoría mayores y, de paso, aseguraron sus cupos en la Selección Colombia que será anfitriona, en Medellín, del Panamericano del 22 al 28 de mayo próximo.

Ambos, campeones nacionales de la general individual, sacaron a flote toda su experiencia y regularidad en el certamen que se realizó el fin de semana en Cartagena.

Ginna, además del all around, ganó medalla de oro en barras asimétricas y fue cuarta en viga de equilibrio. “Me siento orgullosa de darle este título por segundo año consecutivo a Antioquia y que la región ratifique ese dominio que históricamente ha tenido”, comentó la deportista que estuvo tres años sin competir debido una lesión.

Escobar, quien alterna su deporte con la Psicología, reiteró que no se puede dejar perder la imagen que la gimnasia antioqueña ha construido. Añadió que “lo más bonito” es que también quedaron primeras por equipos. Y resaltó que vio muchas caras nuevas, algo que da cuenta de la renovación de este deporte y del trabajo que se está haciendo en Bogotá, Valle y otras regiones del país.

La actuación paisa en la máxima categoría de las mujeres contó, igualmente, con el aporte de María José Villegas, tercera en la general. Segunda fue la vallecaucana Yiseth Valenzuela.

Valentina Pardo, de Bogotá, una de las referentes de artística en Colombia, se recupera de una lesión y será una baja importante para el Panamericano, en el que Ginna, con 15 años de experiencia, intentará brillar con todo el equipo.

Bien por los Martínez

En hombres, Antioquia también dominó con Andrés Martínez, quien no estuvo en las finales por aparatos porque el entrenador Leonardo González no quiso arriesgarlo pensando en el Panamericano.

José Manuel Martínez, hermano de Andrés, fue tercero, actuación que lo ubica segundo en el ranking nacional. La medalla de plata quedó en poder de Sergio Vargas (Boyacá).

Ellos tres, más el antioqueño Dilan Jiménez, que esta vez no compitió por una molestia física, y el nortesantandereano Javier Sandoval integrarán la Selección Colombia en el certamen que ya prepara la ciudad de Medellín.

“Fue un gran torneo para mí, me sentí cómodo, seguro, muy feliz; disfruté competir en Cartagena con el clima y los aparatos en buenas condiciones. Tengo un equipo de trabajo con el cual me siento motivado, en armonía, siempre recibiendo buen respaldo y eso me permitió estar seguro en mis rutinas. Hice todos los esquemas completos y fue un paso más para la meta de clasificar a los Olímpicos”, apuntó Andrés Martínez.

El campeón confesó su orgullo por los resultados de los compañeros, entre los que estaba su hermano que se aseguró en el combinado patrio luego de superar algunas lesiones, y por el crecimiento de la gimnasia colombiana en general.