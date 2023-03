Los arqueros en el fútbol están condenados a custodiar el pórtico. Su misión es evitar la celebración, amargar la fiesta. Pocas veces el guardameta tiene la fortuna de celebrar una anotación propia. En Chile, precisamente, un arquero se convirtió en el héroe de su equipo al anotar un gol de arco a arco.

“Puede ser un gol histórico en muchos aspectos. Cuando saqué, me lamenté que me saliera largo y frontal porque no era la intención, pero cuando vi que a Brayan Cortés (portero rival) le picó la pelota y le pasó por encima, sabía que con la altura la pelota corría más rápido. La sensación de felicidad cuando vi que la pelota entró no tiene explicación”, señaló Leandro Requena, guardameta del Cobresal de Chile.

Hacia el minuto 77 del partido que su club ya le ganaba 2-0 a Colo Colo, hubo la oportunidad de un saque de meta. En video quedó registrado el momento en el que la pelota pasó por encima de la cabeza de los 22 jugares y terminó al fondo de la red.

La pelota entró y el partido finalizó 3-1 en favor de Cobresal. Su equipo ha calificado la anotación como histórica. Es que podría batir un récord mundial.

La transmisión del partido aseguró que la pelota pateada por Requena recorrió 101 metros de distancia. De confirmarse, la anotación batiría el Guinness World Records como el gol pateado a mayor distancia. De momento, lo obstenta Tom King de la cuata división inglesa (96,01 metros).

Entre los colombianos también hay un portero que tuvo el privilegio de marcar de arco a arco. En 2006 Luis “Neco” Martínez anotó de cancha a cancha en un amistoso que la selección colombia jugó ante Polonia previo al Mundial de Alemania 2006.

Leandro Requena tiene 35 años, es argentino de nacionalidad y este fue su primer gol como profesional.