El uniforme de André Onana para el partido de semifinales de la Liga de Campeones era naranjado fosforescente. El arquero del Inter tendría todos los reflectores en caso de cometer cualquier error ante el eterno rival de patio: el AC Milan.

El camerunés de 26 años jugará por primera vez una final de Champions. Este martes, en el estadio Giuseppe Meazza, se vistió de héroe al atajar dos balonazos que pudieron representar el empate de la serie y la obligación a la definición desde el punto penal.

“Los goles sufridos acechan siempre. Uno no recuerda los que salvó, sino los que le metieron. El arquero que no tenga ese tormento interno, no tiene futuro”, es la sentencia del soviético, Lev Yashin, considerado el mejor guardameta en la historia del deporte.

La imposibilidad de jugar con el Barcelona de España, escándalos de dopaje y la renuncia a su selección en pleno desarrollo de la Copa Mundo de Qatar son solo algunos de los pelotazos que Onana no ha podido atajar.