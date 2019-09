Bobadilla aplicó primera dosis contra los nervios

La clasificación del DIM a la semifinal de Copa Águila, en el inicio del ciclo del paraguayo Aldo Bobadilla, puede compararse con una oportuna inyección que sirve para menguar un padecimiento e impedir que este se siga diseminando.

El nerviosismo y malestar alrededor del equipo mostraron su punto más álgido el miércoles, tanto en las tribunas como en el terreno de juego. Por eso se hacía ineludible aplicar una primera dosis para desinflamar el entorno.

El mismo Bobadilla reconoció lo enrarecido que estuvo el ambiente: “Es normal que cuando un equipo no gane todos estén fastidiosos: el jugador, el dirigente, el hincha, con mayor razón. Hasta yo estaba fastidioso”, sostuvo el estratega escarlata.

El nerviosismo en la tribuna, en la que abundaron pancartas con mensajes de reprobación hacia el plantel, se trasladó al terreno de juego y se vio reflejado en una jugada puntual cerca del final del partido en la que Andrés Cadavid increpó, de forma airada, a Mauricio Cortés por perder un balón. Este hecho, Bobadilla lo evaluó como un síntoma de pundonor para superar el bache deportivo.

“Necesitábamos ganar. Quizás para el espectáculo (el gesto) no es bueno, pero es un signo de compromiso... Cadavid no sabía que Cortés no podía pisar. Terminó con un esguince grado dos. Se entiende la posición de los dos, pero resalto, más que nada, el compromiso de clasificar”, zanjó el entrenador.

El mismo Cadavid, en declaraciones a Múnera Eastman, hizo una solicitud a la afición roja: “Les pido que no bajoneen a los compañeros. Que antes ayuden a alzarlos. Que en vez de ayudar al equipo contrario, siempre estén apoyando”, expresó en un claro reclamo por el ensañamiento de la hinchada contra Sebastián Macías y, sobre todo, contra Andrés Ricaurte, quien sufrió ataques desde la grada, principalmente desde la barra Rexistenxia Norte que expuso una caja de cartón con el número 10 y el nombre del jugador, acompañado por las palabras “pecho frío”.