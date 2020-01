“Contentos con el gol y vamos por más”: Yulián Gómez

Pos Luz élida Molina Marín

El empate 2-2 ante Tolima (jueves), en el arranque de la Liga, dejó buenas sensaciones al técnico Aldo Bobadilla y a sus dirigidos, quienes ahora se alistan para el duelo de este martes, a las 6:05 de la tarde, en el Atanasio Girardot contra Rionegro Águilas.

Uno de los sobresalientes en Ibagué fue el lateral Yulián Gómez, quien regresó al equipo después de estar dos temporadas fuera: primero con Real Cartagena en 2018 y el año pasado con Unión Magdalena, acumulando así 72 partidos como profesional.

“Queríamos traernos los tres puntos y no se logró, pero estamos tranquilos por lo que mostramos en Ibagué. Me siento feliz de tener esta nueva oportunidad en el club y por el gol, pues hemos trabajado fuerte. El profe siempre me pide pensar y tener calma para concluir las acciones y creo que contra Tolima lo pude hacer, espero seguir así”, dijo Yulián, quien anotó el segundo tanto.

Bobadilla, por su parte, se mostró complacido porque el equipo exhibió por varios minutos del juego la idea que han trabajado en la pretemporada. “Estamos satisfechos porque arrancar no es fácil, pero Medellín mostró buenas cosas en un campo difícil y ante un rival que es fuerte”.

Y agregó: “los que llegaron están en buen nivel, vamos por buen camino, por momentos mostramos el fútbol que queremos tener, mantenemos las ganas de seguir creciendo, con un equipo que combina juventud y experiencia, que seguro va a dar un gran espectáculo en cada estadio”, precisó Aldo, quien hoy definirá a los convocados para el juego del martes en el Atanasio.

Andrés Ricaurte, capitán y otro de los destacados ante el Tolima, confía en que el conjunto siga creciendo y que la sociedad que está amoldando con Javier Reina en el medio campo siga ayudando para generar buen fútbol y muchas acciones de peligro en los arcos rivales.

“Seguimos creciendo y eso es lo importante, ahora nos concentraremos en el duelo con Rionegro, en casa, con nuestra hinchada, ojalá tengamos una buena noche y podamos ganar para seguir sumando en la Liga”, concluyó el zurdo antioqueño.