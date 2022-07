También dijo que era normal los momentos de afugias que pasaron: “Con tan poco tiempo y en un partido en el que un rival viene a presionarte, es normal la falta de precisión. Creo que también debemos ajustar algunas cosas en la pelota parada, porque Tolima siempre nos complicó ahí”.

El entrenador agregó que queda mucho por trabajar y recorrer. Además, explicó que la transición de jugador a técnico ha sido muy natural.

“En el fútbol siempre existió la camaradería y eso no se va a perder. Para mí es una experiencia muy linda estar en la raya, pero no porque esté dirigiendo excompañeros ni amigos, sino porque estoy cumpliendo lo que siempre quise hacer. Una vez que rueda la pelota, yo soy el técnico y ellos mis jugadores y no tiene que interferir el hecho de que hayamos jugado juntos y seamos amigos. Es una relación muy profesional”.

El próximo partido del Medellín será este jueves a la 6:05 p.m. ante Patriotas.