DIM, a sacar la casta en la Libertadores

El Nacional no tendría novedades en su nómina para el juego de vuelta, respecto al once titular que utilizó en el primer compromiso de la serie. El equipo ecuatoriano atraviesa una crisis económica de la cual intenta desligarse para no afectar su rendimiento deportivo. Es tal su situación financiera, que por atrasos en el pago de arrendamiento de su estadio habitual, tuvo que jugar el encuentro de ida frente al DIM, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. En su debut en la Liga local, el domingo anterior, superó a Aucas (0-2).