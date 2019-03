En el DIM se aferran a la autocrítica para mejorar

A Germán Cano no le basta con estar a dos goles de llegar a los 100 con el DIM, o haber superado el centenario de anotaciones en Liga, requiriendo apenas 167 partidos para lograrlo.

Para el goleador argentino su desempeño este semestre, a pesar de llevar ya 9 tantos, dista mucho de su potencial verdadero. “Por ahí no estoy definiendo todas las pelotas que me llegan, y en lo colectivo me falta aportar más, pero seguimos trabajando para lograrlo”, aseveró el goleador rojo, quien aprovechó también, ahora que los resultados facilitan un mejor ambiente al interior del plantel, para mandar un dardo con tintes de revancha por los rumores que se suscitaron cuando el equipo marchaba en el fondo de la tabla y que aseguraban que su presencia y el sueldo que demanda eran motivos de discordia. “Se decían cosas que no eran ciertas, con el ánimo de vender. El grupo siempre estuvo unido”, dijo.

Medellín enfrentará mañana a Cúcuta en el General Santander por primera vez desde que ganó allí 0-3 en 2015.