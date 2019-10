DIM es un “cohete” de la mano de Aldo Bobadilla

El Poderoso no pierde desde el 21 de septiembre cuando cayó 1-2 en el Millonarios en el Atanasio. Luego superó a Pasto (1-2) por Copa y prosiguió con el 1-1 con Caldas, 3-1 sobre Pasto, 2-2 con Bucaramanga y las victorias ante Cúcuta (3-0), Jaguares (0-1), Pasto (3-2), Petrolera (2-0) y Huila (1-0). En la jornada 20, en casa, definirá la clasificación a los cuadrangulares de Liga y el rival será Tolima, que podría llegar con el cupo ya definido. La fecha, el próximo fin de semana, aún no se confirma, pues coincide con la hora cero de la huelga decretada por la Asociación Colombiana de Futbolistas .

Síntesis del partido



HUILA 0



Técnico: Jorge Luis Bernal.

Jugadores: Geovanni Banguera; Jhonatan Pérez, Víctor Moreno (Jhon Córdoba, 53’), Felipe Cardoza, Luis Mosquera, Jean Pestaña, Michael López (Brayan Orozco, 46’), Harrison Henao (Hárold Rivera, 6’), Michael Ordóñez, Diego Echeverri y Bayron Garcés.

Goles: no marcó

Expulsados: no tuvo.

Figura: Luis Mosquera.



MEDELLÍN 1



Técnico: Aldo Bobadilla.

Jugadores: David González; Jonathan Marulanda (Héctor Urrego, 91’), Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Elvis Perlaza; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Adrián Arregui, Déinner Quiñones, Bryan Castrillón (Juan Cuesta, 75’) y Stiven Rodríguez (Edwin Mosquera, 68’).

Goles: Adrián Arregui (35’)

Expulsados: no tuvo.

Figura: Adrián Arregui.



Estadio: Guillermo Plazas A. / Árbitro: Wander Mosquera (Cundinamarca). /

Asistentes: Freddy Moyano (Asocafa) y Mauricio Escobar (Risaralda). / Asistencia: unas 2.000 personas.