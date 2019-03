Nueve partidos después, el DIM volvió al triunfo y ya no es colero

Si se concreta la inclusión de Arboleda, a quien el técnico ha ido dándole minutos para ponerlo a punto físicamente pues no llegó en óptimas condiciones de México, el estratega ecuatoriano solucionaría el rompecabezas en el mediocampo que tanto le ha costado en este comienzo de semestre.

El triunfo sobre Águilas, con gol de Germán Cano , no solo cortó una mala racha que se estaba convirtiendo en una bola de nieve, sino que fue posible gracias a otra sustancial mejoría táctica y comportamental del plantel que dirige Octavio Zambrano.

SÍNTESIS DEL PARTIDO



ÁGUILAS 0



Técnico: Sergio Guzmán (AT)

Jugadores: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Hanyer Mosquera, Carlos Ramírez, Álvaro Angulo, Alexis Hinestroza, Elkin Blanco, Kevin Salazar (Miguel Medina 62’), Jader Obrian, Jefferson Cuero (Jacobo Escobar, 70’), Miguel Murillo (Víctor Aquino, 63’).

Goles: no marcó.

Figura: no tuvo.

Amonestados: Álvaro Angulo (minuto) y Elkin Blanco (80’).



DIM 1



Técnico: Octavio Zambrano.

Jugadores: David González, Elvis Perlaza, Héctor Urrego, Jesús David Murillo, Sebastián Macías, Diego Arias (Nicolás Palacios, 83’), William Arboleda (William Parra, 77’), Andrés Ricaurte, Bryan Castrillón (Dairon Mosquera, 74’), Leonardo Castro, Germán Ezequiel Cano.

Goles: Cano (45’).

Figura: Andrés Ricaurte.



Estadio: Alberto Grisales. / Árbitro: Luis Sánchez (Valle). / Asistentes: John Gallego (Caldas) y Mauricio Escobar (Risaralda). / Asistencia: 2.500 aficionados, aprox.