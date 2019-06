DIM ni desmiente ni confirma fichaje de Andrés Cadavid

El defensor central Andrés Felipe Cadavid sigue sonando fuerte para llegar al Independiente Medellín; sin embargo, las directivas del cuadro antioqueño expresan que, por el momento, la contratación no es un hecho.

“Estamos trabajando muy duro para tratar de cerrar varios refuerzos, y aunque sí hemos tenido contacto con él, Andrés debe solucionar algunos temas con Colón de Argentina y en ese sentido somos muy respetuosos”, expresó este sábado Michael Gil Gómez, presidente de la institución Roja.

“Es un jugador que nos parece muy interesante, pero nosotros somos muy claros en el sentido que no anunciamos a nadie hasta que no haya un contrato firmado. Nos interesa, pero aún no tenemos nada oficial con él y por supuesto que seguimos buscando otras posibilidades”, aclaró.

Cadavid, de 33 años de edad y quien recientemente se graduó como comunicador audiovisual del Politécnico Jaime Isaza, hace parte por ahora del Colón de Santa Fe, club argentino con el que ha jugado siete partidos.

El antioqueño, que completa 363 encuentros como profesional y 20 goles, inició su carrera futbolística en Deportivo Bello (2006-2007), luego representó a Huila (2008), Patriotas Boyacá (2010), América de Cali (2011), Deportivo Cali (2012), San Luis, de México (2012), Envigado (2013), Millonarios (2013-2018) y Colón (2019).

Con Millonarios fue campeón de torneo finalización de Colombia en 2017 y de la Superliga al año siguiente.

El único fichaje por ahora del DIM, dirigido por el barranquillero Alexis Mendoza, es el argentino Adrián Arregui, volante de 26 años de edad que viene de jugar con San Martín de Tucumán.