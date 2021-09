Iniciar con un triunfo en este nuevo proceso es la consigna del técnico Julio Avelino Comesaña cuando reciba este viernes con el Independiente Medellín al Once Caldas por la fecha 10 de la Liga Betplay-2, desde las 8:00 p.m.

El técnico colombouruguayo llegó con un objetivo claro: “Debemos hacer el 50 por ciento más uno de los puntos para clasificar entre los ocho, pero no me quiero distraer con nada porque estoy en el día a día, preparando el trabajo, mirando el equipo para tratar de entender a los jugadores rápidamente”, indicó.

Junto con Comesaña, otro viejo conocido de la afición roja estará en la cancha. Se trata de Leyton Jiménez, quien regresó a la institución tras su paso por el fútbol mexicano, en el que actuó en Jaguares, Tiburones, Xolos, Atlas y Lobos.

“Es grato volver a estar acá, tener la posibilidad de ser titular en el Atanasio, rodeado con la gente que tanto me ha apoyado y me ha querido, en un partido que es muy importante contra Once Caldas, donde tenemos que sumar los tres puntos para seguir cerca del grupo de los ocho”.

Respecto a la posibilidad de que sea titular frente al conjunto albo, mencionó: “Estoy trabajando con los compañeros, hay dos jugadores del equipo que no van a poder estar por lesiones y sanciones (Víctor Moreno y Andrés Cadavid), si tengo esa opción de jugar, espero hacerlo de la mejor manera”.

La campaña del Medellín como local en la actual Liga no ha sido la mejor, pero no ha perdido: suma 3 empates y una victoria, precisamente el último festejo fue 2-0 frente al América de Cali, el 14 de agosto.

Sin embargo, su rival tampoco viene en buena racha, también estrenará cuerpo técnico, liderado por Diego Corredor.

El conjunto blanco suma 8 fechas sin ganar. La última vez que lo hizo fue en la primera fecha de la Liga, en la que venció 1-0 al Atlético Huila en el Palogrande. Desde entonces suma 2 empates y 5 derrotas. Por eso es último de la tabla con 5 puntos de 27 disputados.

El recién nombrado entrenador albo manifestó que hay que dar resultados. “Por la pandemia el tema económico ha sido complicado, y el Once quiere volver a los lugares de privilegio. Acá hay nómina, buenos jugadores, de pronto falta adaptación”, explicó.

Así que tanto para Medellín como Caldas, este es el inicio de una nueva era, y ambos la quieren arrancar con el pie derecho, alcanzando una victoria que les permita mantener las opciones de clasificar entre los 8 mejores