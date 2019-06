DIM apuesta por pocos futbolistas pero que marquen la diferencia

Por julio césar acosta v.

Mientras en redes sociales es recurrente leer que ya está listo el negocio que vincula al defensa central Andrés Cadavid con el DIM, el presidente del cuadro rojo, Michael Gil Gómez, lo desmintió inicialmente al decir que están a la espera que el jugador arregle todo con el Colón de Argentina. No obstante, sigue siendo una posibilidad; pero, hasta tanto no haya un contrato firmado, no dan nada como oficial.

“Es un jugador que nos parece muy interesante, pero no hemos hecho ningpun convenio hasta ahora. Tampoco anuncio de nuevos refuerzos”, señaló Gómez.

En lo que sí fue claro es que para este segundo torneo, el club está empeñado en un cambio de mentalidad en el tema de contrataciones.

“Estamos buscando calidad y no cantidad. Jugadores que hagan la diferenecia, que sean titulares y su juego se destaque en la cancha. Es mejor contratar tres jugadores, pero buenos”, manifestó el presidente.

Reconoció que en el mes de junio no es muy fácil cerrar negocios; sin embargo, hay que buscarlos y concretarlos lo más pronto posible, para que el entrenador pueda tener el grupo completo.

De la mano del nuevo entrenador, Alexis Mendoza, están analizando los posibles refuerzos y tratando de no equivocarse. Por eso se descartó a Anderson Plata, porque en los últimos meses no tenía partidos y Medellín necesita que lleguen activos y listos para jugar el torneo.

“Este semestre hay que reconocer que cometimos errorres y no podemos repetirlos. Ya salimos de seis jugadores y los que vengan tendrán que marcar diferencia con respecto a los que hay. No ha sido fácil, pero estamos buscando en los puestos que el técnico pidió”, agregó el dirigente.

Con respecto al caso de Cadavid, de quien se dice ya pasó los exámenes médicos del club, se trató de confirmar tal versión con el médico Édgar Méndez pero no se logró el contacto.

Los dirigientes rojos estaban muy contentos por el triunfo de la escuadra sub-20 que derrotó ayer 1-2 a Rionegro en el Torneo Nacional. El cuadro que dirige David Montoya (extécnico de la profesional) venció con anotaciones de Edwin Mosquera y José Estupiñán, dos elementos que ya han tenido la oportunidad de estar en el primer equipo n