Zambrano dice que el DIM tiene poderío para doblegar al Once

Al Medellín le restan ocho partidos, ocho finales, para buscar el cupo entre los clasificados a la segunda ronda de la Liga Águila-1. Eso es lo que manifiestan los jugadores y miembros del cuerpo técnico que al mirar la tabla de posiciones desde la casilla 13 saben que cualquier parpadeo los puede llevar a la eliminación.

Este martes, en la sede Raúl Giraldo de Llanogrande, el técnico Octavio Zambrano ensayó variantes para enfrentar mañana al Once Caldas en el Atanasio, pero será hoy cuando decida el grupo de convocados para la crucial contienda que comenzará a las 8:00 p.m. y que cerrará la fecha 13 del campeonato.

El primer cambio obligado del estratega de los rojos es en la zaga tras la sanción, por acumulación de cinco tarjetas amarillas, de Héctor Urrego. Para remplazarlo tiene al juvenil Guillermo Tegue o a Nicolás Palacios, quien ya ha actuado en ese puesto.

La situación pudo ser más compleja para Zambrano, puesto que Jesús Murillo tampoco podía jugar, pero la presencia de Bryan Castrillón con la Sub-20 de Colombia lo habilita y encabezará la defensa, que la complementarán Elvis Perlaza y Dairon Mosquera, ya recuperado de una lesión.

En la mitad de la cancha analiza los movimientos que puede hacer y cuyas fichas casi fijas son Larry Angulo y Andrés Ricaurte. Diego Arias, Cristian Echavarría y Álex Arboleda aguardan la decisión, en tanto que Nicolás Palacios también podría encontrar cabida ahí. Y en el ataque serán titulares Leonardo Castro y el goleador Germán Cano. Diego Herazo, la otra opción para armar un trío, fue descartada por el entrenador. La última vez que el DIM recibió la visita del conjunto albo por Liga igualaron 2-2, en el Clausura del año pasado. Y la victoria más reciente de los paisas, por el mismo torneo, fue en el Apertura de 2017, 1-0.

En relación con el rival, Zambrano dijo que es un equipo versátil, que se acopla a situaciones difíciles y resaltó que el técnico Hubert Bodhert ha sabido suplir jugadores importantes cuando no han estado. “Siempre que enfrentamos al Once Caldas ha sido un hueso duro de roer, pero no es imbatible y tenemos suficiente poderío para doblegarlo”, agregó el técnico, al manifestar que el Poderoso siempre sale a ganar los partidos.

Él y los jugadores están convencidos de que al finalizar la ronda clasificatoria estarán en el grupo de los 8 mejores, al que no han podido entrar este semestre. Los anima que aparecen solo a 4 puntos del octavo y esta es una gran oportunidad de descontar.