“La transparencia de Aldo Bobadilla nos guió”: Elvis Perlaza

En un año de mucha inestabilidad en el Medellín, Elvis Perlaza se las arregló para ofrecer constancia al cuadro rojo. Con su labor por banda derecha dejó una particular marca de esfuerzo y profesionalismo que hoy le reconocen los hinchas que se cruza en la calle.

En la final de Copa Águila asumió la tarea de jugar más adelantado y en medio de un escenario que no admite mayor margen de error hizo su laborioso aporte para que en el último día de la campaña roja llegar el final feliz que tanto buscó el club: el título.

El 6 de noviembre de 2019 quedará marcado en la memoria del cartagenero porque finalizó para él una espera de 14 años y porque es un punto de partida para los grandes planes que tienen sus compañeros de la mano de Aldo Bobadilla. Hablamos con él.

Sorprendió un poco verlo jugar tan adelantado por banda derecha en la final. ¿Fue complejo cumplir con la labor que le asignaron justo en una final?

“En realidad, no. Era una estrategia que ya veníamos trabajando. La idea era tener mucha salida por ese costado y por ahí derecho cerrarle los espacios al Cali que tenían jugadores capaces de generar mucho fútbol por adentro. Junto a Jonathan Marulanda logramos cortarles los espacios y los obligamos a jugar por afuera. Estoy orgulloso de haber podido ayudar a lograr esa estrategia exitosa”.

Se le vio muy emocionado en los festejos por ser el trofeo en Copa Águila el primer título en su carrera. ¿Cuántos años tardó puliendo esta primera conquista?

“Catorce, desde mi debut profesional. Lo hice con paciencia y disciplina. Tuve la fortuna de hacer parte de equipos muy buenos, pero el primer título llegó con este grupo de jugadores tan especial.

¿Qué lo hace diferente a los demás elencos por los que pasó?

“Desde que llegué (2018) este siempre ha sido un grupo sano, sin división alguna o diferencias entre compañeros. Y cuando hubo dificultades siempre las afrontamos con mesura y unión. Esas cualidades que siempre ha tenido este equipo desde hace varios semestres se vieron reflejadas con el título. Vivimos una serie de dificultades, críticas, comentarios, evitamos entrar en disputas externas y en cambio trabajamos para mejorar, buscando que quedaran atrás los resultados que ponían en duda nuestro trabajo. Enderezamos el camino, se nos escapó la Liga, pero este torneo hace justicia con esta institución y cada uno de nosotros”.

Precisamente esa “espinita” que quedó por la eliminación en Liga puede ser el aliciente para entrar enchufados desde el comienzo de la temporada 2020...

“Sin duda, quedamos con ese sentimiento de revancha porque nos sentíamos capaces de hacer unos cuadrangulares muy buenos por el nivel con que terminamos. De todos modos nos toca disminuir el margen de error porque el otro semestre solo serán cuatro equipos los que entren a finales y este club necesita volver a esas instancias. Nos vamos a preparar para no dar ventajas al principio del torneo que fue lo que nos costó este semestre”.

¿Qué característica profesional, de todas las que destacan de Aldo Bobadilla, usted realza más?

“La transparencia del profesor nos guió. Me quedo con eso, con la claridad en su trato hacia nosotros y para transmitirnos su método de trabajo y la exigencia que requiere de cada uno de nosotros para ser competitivos”.

¿Hubo algún compañero por el que sintió especial alegría por esta consagración?

“Germán Cano, por supuesto. Él venía desde hace mucho tiempo dándonos mucho y al final siempre se le escapaba su anhelo que era ser campeón. La alegría de él y la de su familia la sentimos como propia. Es una persona importantísima para este club y aunque él ya estaba en la historia de la institución, yo sé que ahora siente que su legado con Medellín está más completo”.

No solo en lo profesional, también en lo personal fue año difícil para usted. Pero el miércoles le llegó, finalmente, el momento de cumplirle la promesa a sus abuelas...

“Sí, no fue un año fácil. Mis abuelas (Rosalba y Carmen) fallecieron este año y quería brindarles ese título ya que no pude lograr hacerlo mientras ellas vivían. Es algo que me llena de paz porque siempre estuvieron pendientes de mí y me dieron su amor y apoyo”.

Con la temporada tan agitada seguro tiene deseos de ir a su tierra a recargar energías este fin de año...

“Sí. claro. Hace falta ir al mar y descargar todo el cansancio de este año, tomar fuerzas nuevamente. Además, es bonito volver a casa con un reconocimiento porque hay jóvenes que te toman como ejemplo y ser luz para esta generación que quiere llegar al profesionalismo, salir adelante en cualquier ámbito, es algo muy lindo. Entonces siempre que pueda compartir mi esfuerzo para que ellos cumplan sus sueños será muy gratificante” .