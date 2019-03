“Antes no creía en Dios, ahora sí”: Pertuz

Por john eric gómez marín

Hernán Pertuz atraviesa el peor momento que le puede ocurrir a un futbolista en su carrera: superar la temible rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Sin embargo, no es el fin del mundo y hay ejemplos de jugadores que, hasta con tres roturas de ligamento, están activos como, Radamel Falcao García. Pertuz fue operado hace una semana y, valientemente el viernes inició la fisioterapia para regresar a las canchas.

En medio del drama que significa esta recuperación hablamos con él.

¿Qué pasa por su cabeza después de esta lesión?

“Miles de cosas. Atravesar una de las lesiones más duras de mi vida, ver al equipo en la difícil situación que está, desde afuera y sin poder hacer nada, me llena de impotencia. Tengo que aceptar lo que está pasando y me siento como si estuviera atado, pero Dios permitió que las cosas se dieran así y vamos para adelante”.

¿Cree que Dios pone pruebas?

“Antes no creía en Dios, pero tantas cosas me han pasado en las que he visto que sin la mano de Él no consigo lo que quiero. Mi esposa y amigos me han ayudado a acercarme a Él y a entender cosas de la vida, situaciones en las que uno ve su voluntad y quizás por eso es que en estos momentos me siento tranquilo, porque ya he entendido esto y me aferro a Él, que es el único salvador y el que te va a mantener en pie y, finalmente, te mostrará el camino de la victoria”.

¿En algún momento se desvió del camino correcto?

“Sí, eso también me hizo buscar a Dios porque no estaba en el rumbo que era. Hice cosas incorrectas, pero la sumatoria de lesiones me llevaron a buscarlo más y ahí me di cuenta que había alguien por encima de todos nosotros, que te cuida, está pendiente de ti y escucha. Desde ese momento me he sentido con paz interior”.

¿En qué personas se apoya para esta recuperación?

“Es difícil depender de otros, así sea de la familia, pero ellos me ayudan a fortalecerme. Mi esposa, hijo y el otro que viene en camino y que pondré Derek -nombre que vio en una película-, son mi gran aliento. En este momento la lesión me permite estar más con ellos, porque por mi trabajo me he perdido fechas especiales por viajes y concentraciones. Ahora comparto más con mis seres queridos, aprendo más de ellos y entendiendo muchas cosas de la vida”.

¿Qué miedos tiene?

“El que más me desvela es el de volver a caminar bien, a sentir que la pierna es mía, porque la siento pesada como si no fuera una parte de mi cuerpo. Se me pasan por la cabeza varias preguntas: ¿será que voy a quedar así?, ¿me voy a alcanzar a recuperar con las terapias?, ¿voy a volver a jugar y alcanzar un buen nivel? Pero confío que las respuestas serán positivas. Tengo personas profesionales que me rodean, como las fisioterapeutas que me fortalecen y motivan”.

¿Ha llorado en este tiempo?

“Desde el primer día que me lesioné. Han sido momentos duros que no voy a negar. He llorado en casa, en las terapias también, pero así me he desahogado, fortalecido para ponerme de pie todos los días, luchar y recuperarme bien para volver a jugar”.

Muchas veces los amigos solo están en las buenas, ¿están con usted ahora?

“No sé si lo hacen por demostrarme que sí, pero he sentido el apoyo de los medios, del equipo y hasta de personas que quizás ni me conocen, hinchas de otros equipos. He recibido múltiples mensajes de apoyo y eso, gracias a Dios, me motiva mucho más”.

El fútbol es incierto ¿hasta qué edad quisiera jugar?

“Hasta los 37 años, tengo 29 y me veo jugando hasta esa edad, siendo dedicado y cuidándome mucho, entrenando como siempre lo he hecho”.

Es líder del DIM. Ahora, desde afuera, ¿cómo analiza la difícil situación deportiva?

“Es difícil dar un concepto estando afuera, pero sí he pensado y analizado a cada uno de mis amigos y les preguntó qué pasa y ellos tampoco tienen la respuesta. Hay momentos en el fútbol donde no se consiguen los resultados y así pasa en la vida, a veces que ni sabes por qué no se te dan las cosas. Yo espero que ese inicio no tan bueno que hemos tenido sea el bache que teníamos que tener dentro de este semestre y que el triunfo sobre Rionegro nos fortalezca”.