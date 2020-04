Llegar al club de los 100 es un privilegio: Murillo

Dos días después de su cumpleaños (18 de febrero pasado), Jesús David Murillo sumó un nuevo logro en su carrera deportiva: ingresar al club de los jugadores con 100 partidos con el Poderoso de Antioquia.

Ese día, sintió que era algo especial por el cariño que recibió desde las tribunas del Atanasio. Pero ahora, el tiempo de la cuarentena, le ha servido para reflexionar y sentir más orgullo de esa cifra, pues afirma que es un afortunado, ya que con 26 años de edad, ha alcanzado cosas muy representativas.

Así lo manifestó en el encuentro virtual con los hinchas, esta Semana Santa, en la que los jugadores del DIM han estado activos y compartiendo con los aficionados rojos.

“Ahora, este tiempo de reflexión, hace que uno sea consciente de todo, por eso me siento un afortunado y protegido por Dios, porque estar en el Medellín, que tiene una hinchada tan grande y fiel es una bendición, más aún al ser parte del club del 100. Eso es un premio muy especial, que me compromete a seguir dando lo mejor”, señaló el defensor central, que llegó al Equipo del Pueblo, en la temporada 2018.

Murillo, recio en la marca y rápido con el balón, ha logrado con los escarlatas 4 de los 5 goles que tiene como profesional en primera división.

Actualmente trata de manejar la ansiedad que le produce estar fuera de competencia con su familia, aunque reconoce que es difícil, pues la mayoría de sus seres queridos viven en Cali.

“He estado pendiente de ellos, así sea por teléfono, porque ahora no se puede estar allá, lo importante es que todos nos cuidemos y que ellos están bien, así que ahí vamos pasando estos días, en los que se extraña no solo a los compañeros y el cuerpo técnico, sino esas tardes tan bonitas en el Atanasio con los hinchas del Medellín, que siempre han sido especiales conmigo”.

Uno de los técnicos que ha valorado el nivel y desempeño de Murillo en la actual campaña es Sebastián Botero, responsable de las divisiones menores del club, quien en sus redes expuso que “es el mejor defensor en los duelos uno por uno del fútbol colombiano. Además es atrevido para conducir, atraer y liberar compañeros con pases que rompen líneas y dan tiempo al receptor”. Y agrega que “es verdad que a veces erra la ejecución, pero va a seguir mejorando”.

Palabras que Murillo recibe con humildad y el compromiso de seguir mejorando, pues su idea es siempre contribuir a todo lo que el cuerpo técnico le pide.

“Siempre mi pensamiento está en dar lo mejor, lo que sea necesario para ayudar al colectivo, para cumplir con la labor que el cuerpo técnico me da, pues nuestra idea es darle alegrías a nuestras familias y a los hinchas del rojo”.

En medio de la charla con los hinchas, recordó que antes de ser profesional, estuvo en un pequeño club de Pereira. “Era una escuela pequeña, el dueño se esforzaba mucho pero no tenía mucha ayuda, así que un día, no pudo llegar y como estábamos en una finca nos tocó subirnos a un palo de zapotes y almorzar con eso porque no había más. Eso es bonito recordarlo porque así sabes de dónde vienes y eres agradecido”.

Por ahora, y mientras puedan volver a entrenar con normalidad, Jesús David ha descubierto en la bicicleta otra manera de estar activo, mantenerse en forma y divertirse. Lo mismo que ha logrado con las redes sociales, pues es uno de los más activos en ellas, incluso retando a sus compañeros, ya que, afirma, es otra manera sana de pasar los días en casa .