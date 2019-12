Doloroso anuncio en el DIM: Germán Cano no sigue en el club

Germán Ezequiel Cano, el último ídolo del Independiente Medellín, finalmente, y por segunda vez en su carrera, le dice adiós al equipo, una noticia que llena de dolor a sus hinchas, de quienes logró ganarse su corazón.

Días después de cumplir su sueño de salir campeón con el DIM, tras el título de la Copa Águila, el argentino, con nacionalidad colombiana, continuará su carrera en el exterior. Las propuestas que le hicieron le fueron imposibles de desechar.

El Matador, como es apodado, volvió a impresionar este año con un rendimiento de 41 goles en 47 encuentros.

Además, es el goleador histórico del Poderoso con 129 anotaciones. El ariete de 31 años llegó al DIM en 2012, se fue en 2014 y regresó en 2018 tras jugar en México con Pachuca y León, clubes en los que, debido a lesiones, no logró imponer todas sus condiciones.

Tras su vuelta a Medellín, se volvió a tomar un nuevo aire, y gracias a su nivel y eficacia enamoró más a la hinchada con anotaciones determinantes, hecho que llamó el interés de varios equipos, entre ellos el Orlando City, de la MLS, y el Vasco de Gama.

El argentino, sin duda, deja una huella imborrable en el cuadro rojo, con el que además, tras ganar la Copa Águila, logró la clasificación para la próxima Libertadores.

Este viernes también se conoció que otros referente no continuarán en la institución.

Este es el texto que entregó el Medellín en un comunicado:

“Con respecto a la renovación de los jugadores que finalizan contrato en los próximos días, el club confirma el estado de cada una de ellas: Didier Moreno: el jugador presentó ante el club con dos meses de anterioridad, la carta que oficializa su intención de no renovación del contrato que finaliza en enero 2020. No obstante, la institución presentó una oferta que incluye la renovación de su vínculo contractual por un año más, así como un incremento al 50% de los derechos económicos que posee actualmente el jugador y un 10% en su salario. La contraoferta del jugador incluye un incremento del 54% en el salario y una prima de renovación de los derechos económicos que supera al 110% la inversión inicial realizada en el momento de su compra, motivo por el cual la institución no puede ejercer la opción de renovación.

Leonardo Castro: A la fecha no ha presentado la carta de no renovación del contrato que finaliza en los últimos días de enero de 2020. El club recibió una oferta por parte del jugador y su representante que consiste en el pago adicional de una prima de sus derechos económicos y un incremento de salario superior al 185% con respecto al 2019. Ante esta situación, el club planteó una contraoferta que incluye un incremento del 42% en su salario y la entrega del 50% de los derechos económicos al jugador, todo en alineación con la situación actual del jugador y la situación financiera de la institución. A la fecha no se ha recibido una respuesta y ante una negativa la institución no puede ejercer la opción de renovación.

Jonathan Marulanda: La institución presentó una oferta a Leones Fútbol Club, alineada con la realidad económica actual y aún se encuentra en negociación.

Germán Cano: Finalmente, el Equipo del Pueblo S.A. informa que Germán Ezequiel Cano entregó el pasado 26 de noviembre a las directivas de la institución, la carta que oficializa su determinación irrevocable de no renovación de su contrato. Su desempeño deportivo excepcional lo acercó a importantes propuestas económicas de varios clubes a nivel nacional e internacional, con valores que la institución no está en capacidad de igualar. El jugador analizará las ofertas de cara a su bienestar y al de su familia.

Al igual que con David González, la institución ofreció a Germán realizar un evento de despedida como homenaje, sin embargo, el jugador no aceptó y expresó que posteriormente presentará su mensaje de despedida a la hinchada a través de los medios oficiales y sus cuentas personales. Una vez se cierren las negociaciones que están pendientes con jugadores actuales, el comité deportivo activará las opciones que se venían evaluando para reemplazar las posiciones de forma alineada con lo anteriormente expuesto”.