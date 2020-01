Ricaurte critica nuevo canal y algunos movimientos del fútbol colombiano

Por juan felipe zuleta valencia

Un fútbol con argumentos sí es posible. Ese parece ser el lema de Andrés Ricaurte, capitán y guía futbolístico del Medellín, quien ha sabido asumir, como pocos futbolistas en el país, las críticas, insultos, malas rachas y momentos dulces, siempre, apoyado en el profesionalismo, la coherencia discursiva y lejos de la zona de confort a la cual acuden, habitualmente, los jugadores para evitar responsabilidades o comprometerse con opiniones firmes.

Tras un notable inicio de temporada en el que marcó gol, asistió y fue figura, el volante antioqueño cree que DIM parte de un prometedor punto y que tanto los hinchas rojos como los del fútbol colombiano en general verán un torneo interesante.

Eso sí, el volante no oculta su malestar por el nuevo canal que acaparará la Liga y por otros cambios que, cree, van en detrimento del balompié colombiano y el desarrollo que tanto ha costado edificar.

Andrés, ante Tolima se vio el inicio de una sociedad muy interesante entre Javier Reina y usted. ¿Se le va a facilitar el trabajo ahora con un jugador como él en el equipo?

“Me sentí cómodo jugando con él. No solo yo, sino todo el equipo. Pienso que nos va a aportar mucho. Es un futbolista con muy buenas capacidades y aunque lo hizo bien contra Tolima, creo que con el pasar de los partidos se va a acomplar todavía mejor”.

Hay un debate muy usual acerca de que futbolistas con perfiles similares no pueden jugar juntos. ¿Es posible que a veces no sea viable que Reina y usted coincidan en el campo?

“Creo que se vio que sí podemos hacerlo. Obviamente, esto tiene que ver más con los tipos de partidos y características de los rivales. Habrá circunstancias en las que la mejor estrategia posible requiera que cedamos nuestro lugar y en todo caso se buscará lo mejor para el equipo”.

¿Cómo trabaja la paciencia? Porque aún siendo de los jugadores que más faltas recibe nunca se ve que pierda los papeles. Incluso ante Tolima corrió a estrechar la mano de sus “verdugos” durante el juego.

“Con Juancho Ríos tuve un problema ahí dentro del campo, pero al acabar el partido fui y hablé con él y todo acabó allí. No me gusta dejar situaciones de juego en el aire, porque, bien o mal, las confrontaciones o golpes hacen parte de esto. Son parte de lo que nos corresponde hacer, pero luego todo debe quedar hablado y cortar de raíz cualquier problema”.

Andrés, ¿cómo asume la capitanía del equipo?

“Es un reconocimiento bacano. Pero hay mucho por hacer, no solo por mi parte. Hay jugadores que aportan mucho con su visión, son líderes que nos traen siempre muy buenas cosas y que, sobre todo, están ayudando a desarrollar capacidades en los compañeros, más que todo en los jóvenes, y con el fin de que al colega que tienen al lado logre tener la mejor carrera posible”.

Hablando de los jóvenes, ¿cómo ve a esa camada del DIM que este año tiene el reto de consolidarse?

“Veo jugadores con muy buenas capacidades, con un deseo muy grande de seguir crecendo, no solo en lo futbolístico, sino que son personas que quieren aprender de todo y comportarse como verdaderos profesionales. Obviamente el cambio al fútbol de élite es drástico. Pero tratamos de que tengan el mejor entorno posible y que así se les pueda hacer más fácil”.

¿DIM se acostumbró a los entornos hostiles? Lo digo porque el año pasado superaron un ambiente adverso y ganaron la Copa y este año la pretemporada estuvo plagada de críticas, pero parece que ustedes encuentran la forma de blindarse.

“Hemos vivido momentos que no son el ambiente ideal, sobre todo para los jóvenes. Pero tenemos jugadores con mucha madurez, que han vivido situaciones muy duras y esto lleva a que sepan desenvolverse en este tipo de momentos. Yo insisto en que el trabajo es lo que nos respalda. Por eso trataremos de seguir mejorando esas virtudes que nos han permitido salir de forma natural de todos esos malos ratos”.

¿Un objetivo pesonal es llegar a Selección Colombia este año?

“Yo la verdad soy muy tranquilo. Vivo el día a día, pienso en cada partido con Medellín y sé que si logro aportarle al equipo se abrirán otras puertas. Pero no me apresuro, no tengo afán y solo estoy concentrado en el Medellín. Las demás cosas llegarán”.

¿Este formato atípico con el que se jugará el campeonato le agrada?

“Teniendo en cuenta a lo que estamos acostumbrados creo que se nos dificulta a todos. Pero sabemos que por Copa América debe ser un torneo más corto y por eso solo avanzarán cuatro a semifinales. Esto reduce el margen de error. Por otro lado, creo que hace que el torneo sea más justo porque le da un beneficio mayor a los que logren estar siempre arriba en la tabla”.

¿Cómo analiza el panorama del fútbol colombiano?

“Ha mejorado bastante. Yo creo que hay que valorar lo que tenemos. Es una liga con riqueza táctica y técnicamente ni se diga. El problema es que económicamente los clubes no están pasando por un buen momento y eso repercute, obviamente. Y hay otros temas deportivos como la reglamentación de Dimayor de reducir el número de suplentes. Esto me parece que va en contra del proceso que llevamos y nos aleja de buen camino que, de una u otra manera, hemos sembrado”.

Y ya que hablamos de problemas económicos, ¿qué opinión tiene del nuevo canal de Win y del rechazo que ha generado entre los aficionados?

“No estoy de acuerdo con el canal, bueno más allá del canal, con el precio de este. Igual también entiendo la situación económica que vive nuestro fútbol y sería una manera de ayudar a los clubes. Pero me parece que así como hay que comprender eso hay que pensar en el bolsillo de la gente, comprender la situación económica del país, la cantidad de personas que no tiene para pagar eso. El fútbol es la diversión de mucha gente, el entretenimiento de la gran mayoría y pienso que podría tener un precio más asequible para todos”.

A usted se le ve continuamente disfrutando de tertulias futbolísticas y entornos académicos alrededor de este deporte, ¿será que le va a picar el bicho de la dirección técnica?

(Risas) “No sé, la verdad. Antes pensaba que no quería, pero he encontrado gente y me he puesto en contacto con personas que me han hecho antojar un poco...No lo sé, no he tomado aún una decisión al respecto”.

¿De todos los compañeros que se marcharon del club en busca de otros retos a quién extraña más?

“A David (González). Habíamos creado una muy buena relación; concentrábamos juntos, nos transportábamos juntos... Me hace mucha falta el flaco, pero seguramente donde esté le irá muy bien y acá seguiremos luchando por alcanzar grandes objetivos y por tratar de seguir plasmando el legado que él dejó en las generaciones más jóvenes” n