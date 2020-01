El regreso de Pertuz, buena noticia en la pretemporada roja

Después de superar la peor lesión que puede vivir un futbolista en su carrera, la temible rotura del ligamento cruzado de la rodilla, el defensor Hernán Pertuz volvió a las canchas.

Según información divulgada por el Independiente Medellín, el central barranquillero completó, a la par de sus compañeros y sin complicaciones, la jornada de ayer.

“Se le notó muy contento y conmovido por entrenar y hacer parte nuevamente de una sesión con normalidad”, dice el informe rojo.

En marzo del año pasado cuando apenas iniciaba su recuperación, y tras pasar por el quirófano, manifestó en una entrevista con EL COLOMBIANO que “antes no creía en Dios, pero tantas cosas me han pasado en las que he visto que sin la mano de Él no consigo lo que quiero”.

Y agregaba que “mi esposa y amigos me han ayudado a acercarme a Él y a entender cosas de la vida, situaciones en las que uno ve su voluntad y quizás por eso es que en estos momentos me siento tranquilo, porque ya he entendido esto y me aferro a Él, que es el único salvador y el que te va a mantener en pie y, finalmente, te mostrará el camino de la victoria”.

Hoy esa fe lo llevó nuevamente a calzarse los guayos y a entrenar con sus compañeros. Todos los miedos que decía sentir antes de comenzar su proceso de rehabilitación, se disiparon.

“Lo que más me desvela es volver a caminar bien, a sentir que la pierna es mía, porque la siento pesada como si no fuera una parte de mi cuerpo. Se me pasan por la cabeza varias preguntas: ¿será que voy a quedar así? ¿me voy a alcanzar a recuperar con las terapias? ¿voy a volver a jugar y alcanzar un buen nivel? Pero confío que las respuestas serán positivas. Tengo personas profesionales que me rodean, como las fisioterapeutas que me fortalecen y motivan”.

Gracias a su esfuerzo y a esas personas que mencionó, hoy a sus 30 años de edad, está dispuesto a ganarse un lugar entre los titulares en esta pretemporada.

Concentrados

El plantel escarlata inició desde ayer su concentración en el Oriente antioqueño, la cual irá hasta el 12 de este mes.

Durante estos días el técnico Aldo Bobadilla dispuso entrenamientos a doble jornada, y este miércoles será el primer contacto de la prensa con el equipo y refuerzos: Bayron Garcés (Huila), Federico Laurito (Argentina), Francisco Flores (Venezuela), Javier Reina (Once Caldas), Luis Mena (Bucaramanga).